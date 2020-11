Valdeko Paavel: töö loomade loomade kiirabis on küllaltki stressirohke

Loomaarst Valdeko Paavel kinnitas, et kuigi esmapilgul võib tunduda, et kiirabisse tullase luumurdude ja traumadega, siis kaugel sellest. "Traumad on selges vähemuses kõigist neist haigustest, millega erakorralisse meditsiini satutakse," tõdes ta.

Loomade kiirabikliinik on tegutsenud üle kümne aasta, mõned kuud tagasi koliti aga uude ja uhkesse majja, mis võimaldab ka patsientide muredega paremini toime tulla. "Eks me üritasime ka enne kivist vett välja pigistada, aga nüüd on kõik lihtsalt palju lihtsam," ütles Paavel ja lisas, et nüüd on neil kaks EMO-ruumi. "Seal toimub kõige sisulisem ja olulisem tegevus, et me saaksime võimalikult kiiresti anda esmaabi."

"Me ei tohiks kunagi asja vaadata nii, et see on kiirabi või erakorralise meditsiini jaoks liiga väike asi," tõdes Valdeko Paavel ja rõhutas, et sageli näevad nad seetõttu ka seda, et hilisõhtul tullakse puuki eemaldama. "Selle looma või tema pere jaoks on see väga suur mure ning selleks me olemas olemegi, et neid muresid lahendada."

"Sageli oleme silmitsi väga keeruliste ja raskete haigustega, siin on neid muresid seinast-seina," tõdes ta ja mainis, et erakorralise meditsiini elu on küllaltki stressirohke ja ärev. "Kõik osapooled on üsna pinges, see käib erakorralise meditsiini juurde."