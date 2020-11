Marcel Johannes Kits ja Silvia Ilves mängisid võidu tšellot

Marcel Johannes Kits sõnas, et tšello, mida ta hetkel kasutab, maksab nii palju, et ta ei taha selle hinda isegi avaldada. Samas tõi ta välja, et poogen maksab 15 000 eurot. "Hea poogen annab mängutehniliselt juurde ning annab ka kõlale oma varjudi," ütles ta.

Silvia Ilves kinnitas, et Marcel Johannes Kits on Eesti kõige parem tšellist. "Ta on kõva tööd teinud ja on väga andekas," ütles ta.