Helen Randmets kandideerib Eesti Laulule: mu pihta käivad Sepa ja Avandi Eurovisiooni-klipid

Endine Nexuse liige Helen Randmets avaldas R2 "Hommikus!", et kandideeris sel aastal Eesti Laulule. Kas tal ka lauluvõistlusele pääseda õnnestub, ei ole veel teada.

"Minu pihta kehtivad kindlasti Märt Avandi ja Ott Sepa väiksed klipid, mis nad kunagi tegid – "Pean saama Eurovisioonile, muidu suren!"," sõnas Randmets, kes enda sõnul proovib Eesti Laulule pääseda juba neljandat korda. Lauluvõistlusele esitas ta loo ka eelmisel aastal ning kunagi proovis ta ka Nexuse ridades Eurovisioonile pääseda.

Randmetsa selle aasta potentsiaalse võistlusloo taga on rahvusvaheline meeskond. Produktsiooni eest vastutasid Rob Montes ja Jason Hunter, viisi kirjutas Renae Rain ning laulu eestikeelsed sõnad on Randmetsa enda looming.

Randmets tõdes, et just eesti keeles meeldibki talle kõige rohkem laulda. "Inglise keeles jääb minu meelest minul endal tugev aktsent ja sellepärast ma seda pelgan ja arvan, et mina peaks laulma eesti keeles," ütles Randmets.

Eesti Laulu poolfinalistid kuulutatakse välja 11. ja 12. novembril. "Ma püüan sellele mitte mõelda, sest muidu ma tõesti tunnen, et ma jään ootama, et oot mitu tundi veel, ei ära mõtle sellele, unusta ära," kirjeldas Randmets tulemuste ootamisega kaasnevaid emotsioone.