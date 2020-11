Galerii: "Lahutus Eesti moodi" Läti versioon võeti naabrite juures hästi vastu

"Projekt: abielulahutus" nime kandva seriaali võtetega alustati Lätis tänavu suvel.

Martin Alguse kirjutatud stsenaariumi adaptsiooni taga seisab Ivo Briedis ja režissöör on Linda Olte. Viimane on kommenteerinud, et sarja teema on universaalne ega sõltu rahvusest, küll on sarja kohandatud Läti oludele vastavaks ning ajale kohaselt on läbiva teemana sees ka koroonaviirus ning selle mõju suhetele.

LTV sarjas "Projekt: abielulahutus" kehastavad peategelastest abielupaari Rezija Kalnina ja Gatis Gaga, Eesti sarjas on nendes rollides vastavalt Liina Vahtrik ja Jan Uuspõld.

"Lahutus Eesti moodi" teine hooaeg jõuan ETV ekraanile juba uue aasta alguses.