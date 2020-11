Õudusfilm "Kena vaikne kohake" saab kolmanda osa

Õudusfilmi "Kena vaikne kohake" ("A Quiet Place") teine osa pole veel kinodesse jõudnudki, kuid filmistuudio Paramount Pictures teatas äsja, et filmiseeria saab ka kolmanda osa.

Kolmanda filmi režissöör ja stsenarist on Jeff Nichols, kes on varem teinud näiteks filme "Mud" ja "Midnight Special", kirjutab Consequence of Sound.

Esimese ja teise filmi režissöör ja stsenarist on John Krasinski, kes teeb kolmanda filmi juures kaasa hoopis produtsendina.

Uue filmi sisu ei ole veel teada, kuid film peaks kinodesse jõudma 2022. aastal.

Teine osa pidi kinodesse jõudma selle aasta märtsis, ent lükati koroonapandeemia tõttu edasi. Praeguse seisuga peaks film kinodesse jõudma järgmise aasta aprillis.

Esimene osa esilinastus 2018. aastal ja see pälvis palju tähelepanu, sest peaaegu kogu tegevus toimus täielikus vaikuses.