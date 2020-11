Uudiseid räppiv Kärg Valner: eakaaslased ei jaksa kogu aeg uudistega kursis olla

"Ma olen arvatavasti vähemalt pool oma elust tegelenud selliste asjadega nagu lasteõigused ja laste osalus. Olen väga väiksest saati olnud seotud lastekaitse liiduga ja nüüd teist aastat olen ka Euroopa ühe tähtsaima lasteorganisatsiooni Eurochild'i noortekogu liige ja meil on alati üheks läbivaks teemaks olnud lastesõbralikus keeles uudised, sest see on suhteliselt suur probleem – tundub, et noored kas ei huvitu või lihtsalt ei saa aru uudistest ja seetõttu ei huvitu neist väga. Aga samas on väga oluline teada, mis meie ümber toimub," selgitas Valner "Vikerhommikus" idee tagamaid.

Valner tõdes, et tõenäoliselt saaksid noored ka päris uudistest aru, kui nad süveneda prooviksid, ent mujalt on siiski informatsiooni võimalik kiiremini ja kergemini hankida. "Me oleme kasvanud sellises keskkonnas, kus me tahame lihtsalt asju saada võimalikult atraktiivselt ja võimalikult kiirelt kätte ja uudised lihtsalt ei ole tänapäeval sedasi kirjutatud," ütles ta.

Samas nentis ta, et räpiteksti abil ei olegi võimalik sündmusi nii detailselt edasi anda, kui päris uudistes. "Ma algselt soovisin, et ma saaksingi umbes nelja lausega kõik need teemad kokku võtta, aga kogemus on näidanud, et tegelikult ma saan lihtsalt anda mingisuguse lühema ülevaate nendele inimestele, kellel ikkagi on mingisugune taust olemas," sõnas Valner.

Tüdruku loodud räpiridadest leiab nii tõsisemaid teemasid kui ka kollasemaid uudiseid. "Alguses isegi on selline tunne, et on hullult palju infot, aga samas kui ma kuu lõpus maha istun ja panen kõik asjad kokku, siis on selline tunne, et tegelikult ei ole mitte millestki kirjutada," nentis Valner.

Ta lisas, et on saanud räpiuudistele ka palju tagasisidet ja enamik sellest on olnud positiivne. "Tänu sellele tagasisidele olen saanud aru, et ma teen õiget asja," ütles Valner.

"Just mu eakaaslased on öelnud, et tõesti see on üks asi, mida oleks vaja, sest nad ei jaksa lihtsalt kogu aeg uudistega kursis olla ja oleks hea, kui keegi teeks kuu lõpus selliseid kokkuvõtteid," lisas ta.

Räppimisega mõtleb Valner ka edasi tegeleda. "Mulle on väga hakanud meeldima küll see räppimine ja võib olla kui tuleb rohkem kogemust ja enesekindlust, siis isegi teeks midagi suuremat, aga veel ma ei julgeks," sõnas ta.