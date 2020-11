Meestearstid poseerisid heategevusliku kalendri jaoks

November on meeste tervise kuu ning sel puhul poseerisid 12 meestearsti heategevusliku kalendri jaoks. "Ringvaade" viis televaatajad fotosessiooni kaadri taha.

Iga arst esindab kalendris üht spordiala, millega talle endale tegeleda meeldib. Nii poseerivad kalendris näiteks rulluiskude, jalgratta aga ka poksikinnastega mehed.

Kalendri levitamine ja müük käib läbi vähiravifondi Kingitud Elu ning kalendrist saadud tulu läheb nende patsientide abistamiseks, kelle riiklikud ravivõimalused on ammendunud.

Ida-Tallinna keskhaigla uroloogia keskuse juhataja Martin Kivi sõnul on meeste tervisest rääkimine väga oluline ning iga mees peaks mõtlema ka sellele, mis saab 10 või 20 aasta pärast. Tervisehädade vältimiseks tuleb end regulaarselt liigutada.

Kivi lisas, et arstid tulid kalendri pildistamise ideega kiirelt kaasa, sest sport on nende seas au sees. "Kui lõunal läks see teade välja, siis õhtuks olid peaaegu kõik kohad broneeritud," sõnas Kivi.