"Ringvaate" video: Fahle pargis valmib eksootiliste puudega sisetänav

Näiteks leiab sealt nii viigipuud, magnooliad kui ka mandariinipuud. Fahle pargi aedniku Alari Suurmetsa sõnul on tegemist esimese korraga, kui Eesti tänaval mandariinipuu kasvada saab.

Tänaval olevatest kõlaritest kostuvad meeleolu loovad loodushääled ning vihmaste ilmade korral tekitab troopilise veekose tunde ka vihmaveetorudest läbi voolav vihmavesi.

Troopilist meeleolu loob ka kütteseadmete abil saavutatud soe temperatuur, mis jääb vahemikku 16–20 kraadi. "Eelkõige see on seetõttu, et inimestel endal mugav oleks, et ei oleks liiga palav ega liiga külm. Aga ka selleks, et subtroopilised taimed siin kenasti õitseksid ja oleksid elujõulised," rääkis fahle pargi projektijuht Risto Kukk ja lisas, et tänavat on oodatud avastama kõik, kellele see huvi pakub.