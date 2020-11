Kaspars Znotinš: spioonifilmist "O2" valmib Lätis dubleeritud versioon

Spioonifilmis "O2" Ivan Kostrovit kehastanud Kaspars Znotinš rääkis, et Läti produtsendifirmal Angels on plaan "O2" film dubleerida.

"Ma tean, et selle filmi puhul on väga hea just keelte rohkus, aga me püüame teha vanamoelise Nõukogude stiilis dubleeringu selle filmi jaoks," rääkis Znotinš "Ringvaates" ja lisas, et usub, et dubleerimine saab olema huvitav kogemus.

Dubleeritud film esilinastub Riias järgmisel aastal.

Znotinš rääkis ka, et pole ise kursis, kui menukaks film on osutunud ning nägi ise filmi esimest korda alles eelmisel nädalal.

Võtteperioodi meenutades jäi Znotinš napisõnaliseks, kuid ütles siiski, et Tallinn meeldis talle väga ja et Feliks Kangurit kehastanud Priit Võigemastiga ta tegelikult kuigi palju võtetel kokku puutunudki.