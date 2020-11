Joe Bideni võit tõi muusikaedetabelitesse Miley Cyruse loo "Party in the USA"

Pärast Joe Bideni USA presidendivalimiste võitjaks kuulutamist on muusikaedetabelitesse kerkinud kaks 2000ndatest aastatest pärit lugu – Miley Cyruse "Party in the USA" (2009) ja NSYNC-i "Bye Bye Bye" (2000).

Pärast Bideni võidu välja kuulutamist kirjutas mitteametlik Joe Bideni nimeline kasutaja Twitteris "Minge tähistama! Kuulake Miley Cyruse lugu "Party in the USA,", vahendab Independent.

Kasutaja on nüüdseks kustutatud, ent säutsust said inimesed inspiratsiooni küll. Vaid kaks tundi pärast seda postitust teatati Chart Data Twitteris, et "Party in the USA" on iTunesi edetabelis tõusnud 40. kohale. Säutsule vastas ka Miley Cyrus öeldes, et Bideni võit on tõesti pidu USA-s.

Vastusena Donald Trumpi lahkumisele Valgest Majast on edetabelitesse kerkinud aga ka NSYNC-i lugu "Bye Bye Bye", mis on nüüd iTunesi edetabelis 101. kohal.