Suri legendaarne Ameerika "Kuldvillaku" saatejuht

2019. aasta kevadel diagnoositi Trebekil neljanda astme kõhunäärmevähk, kirjutab BBC.

Alex Trebek juhtis tuntud mälumängusaadet aastast 1984 ning on pälvinud oma töö eest mitmeid auhindu ja austusavaldusi.

8200 episoodi tegid Trebekist ühe tuntuima telesaatejuhi Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.



2014. aastal jõudis ta Guinessi maailmarekordite raamatusse kui kõige enam ühte ja sama mängusaadet juhtinud inimene.



Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM