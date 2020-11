Jüri Pihel: saatejuhiks saamine peaks raske ja keeruline töö olema

Möödunud nädalal jõudis Pihel meediasse peamiselt väikese skandaali tõttu, mis puudutas teatud telesaadete Kanal 2 eetrist maha võtmist. Mees ise "Suhtevimkade" ja "Appi, tuleb Hensugusta" saate ümber toimuvat liiga tõsiselt ei võta. "See on pigem selline tore väike intriig, mis hoiab meid meelelahutusajakirjanduse tähelepanu keskpunktis ja selle üle tuleb ainult õnnelik olla," sõnas ta "Vikerhommikus".

Eetriks mittekõlbulike saadete mahavõtmist ja programmijuhi Kaspar Kaljase koondamist tuleb tema sõnul vaadata siiski eraldiseisvalt. "Kiirustades tehtud saated ei peaks eetrisse jõudma. See on iseenesesest mõistetav, et nad sealt ära kaovad," ütles ta. Kuna aga telekanaleid koondaval äriühingul tuleb täiesti uus struktuur, siis Kaspar Kaljase ametikoht kadus sellega seoses ära.

Pihel ei usu, et ta ei mõista noortepäraseid saateformaate, vaid arvab, et saatejuhi töö on siiski amet, mida ei saa lihtsalt ühel päeval ette võtta. "Mina ei usu sellesse, et üks väga armas, väga hea inimene võtab kätte ja ütleb: täna olen ma saatejuht," sõnas ta ning lisas, et samamoodi ei saa igast korvpalli mänginud inimesest spordikommentaatorit.

"Ma arvan, et telesaatejuhiks saada peaks üldse raske ja keeruline töö olema," ei usu Pihel, et internetipopulaarsus võiks kellestki teha hea saatejuhi. "See loo jutustamise talent on antud vähestele," rõhutas ta ja kinnitas, et saate juhtimist tuleb kindlasti õppida.