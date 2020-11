Toomas Valk: Nedsaja Küla Bändi esimeseks kontserdiks tegime ühe proovi

Nedsaja Küla Bändi liige Toomas Valk kinnitas, et nende külas elab alaliselt umbes 30-35 inimest. "Poodi meie külas ei ole, lähim pood on umbes kuue kilomeetri kaugusel Petseris," ütles ta ja mainis, et lähim lasteaed on Värskas. "Kunagi oli samas Nedsajas ka kool."

"Meil on Nedsajas igal aastal küla püha, mille ajal ka kaugemad inimesed tulevad kokku, aga 2013. aastal mõtlesime, et võiks kuidagi külarahvast rõõmustada," sõnas ta ja nentis, et esimesel korral nad tegid ühe proovi ja esitasid rahvale neli-viis lugu. "Järgmine aasta mõtlesime, et teeme nüüd kaks proovi ja otsime mõned lood juurde."

"Esimestel aastatel mängisime neid lugusid, mis igale mehele meeldisid," ütles Valk ja kinnitas, et mida aeg edasi, seda enam mängivad ka omaloomingut. "Meil on erinevad maitsed ja tuleme erinevatest taustadest, mis panebki kokku väga mitmekesise repertuaari."

Nedsaja Küla Bänd esitas saates "Hommik Anuga" ka kaks lugu:

"See mees"

"Tšastuškad"