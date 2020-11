Vanaisa Priidu Raudkats: meie lapsepõlv oli õnnelik, sest ei osanud midagi muud tahta

Priidu Raudkatsi sõnul on lapselastel selline viga küljes, et nad küsivad kogu aeg erinevaid asju. "Oi nad oskavad küsida ja vahel on nii, et jääd kohe hätta õige vastuse leidmisega," ütles ta ja tõdes, et mõni aeg tagasi pesi ta õues autot ja 5-aastane laps tuli tema juurde ja küsis, et mis värvi oli väiksena sinu auto. "Kui mina nii väike olin, siis polnud veel autosid olemaski."

Kuigi Raudkats on rääkinud ka oma lapselastele mälestusi näiteks sellest, kuidas lapsepõlves tuli üle elada talv, kus õue ei saanud minna, kuna midagi polnud jalga panna, siis jääb see praegustele noortele ikkagi arusaamatuks. "Nad ei mõista põhjust," ütles ta.

"Meie lapsepõlves oli küll kõiksugu võimalusi palju vähem, kuid see ei tähenda, et me oleksime õnnetud olnud," sõnas ta ja kinnitas, et nad jooksime ringi ja mitte midagi polnud häda. "Meil ei olnud karjuvat puudust, sest me ei teadnud, mida tahta."

Kiidjärvelt pärit Heino Kaasik sõnas, et ta ei ole kunagi oma ema-isa näinud. "Otseselt ma pole proovinud neid ka otsida, sest nii palju, kui ma noorena mäletan, siis lastekodus olid kogu aeg teised lapsed ümberringi, ei tundnudki vanematest puudust," tõdes ta ja mainis, et põhimõtteliselt on ta oma vanematele andeks andnud. "Aga kahjuks ma ei tea täpselt, kellele."

Oma elutarkusi on ta saanud sõpradelt ja hiljem ka raamatutest. "Elu ise ka õpetas, kui ise oled uudishimulik ja hakkaja, siis tulevad ka teadmised."