Tanel Kiik: isaks saamine on üks erilisemaid hetki inimese elus

Tanel Kiik kinnitas, et töönädala õhtuti näeb ta oma 2-aastast last pigem harva. "Kui ma hommikul ärkan, siis ta alles magab ning kui ma koju jõuan, siis ta on kas magama minemas või magab, aga kui ma jõuan, siis ikka vannitame, meil on selline komme," ütles ta ja mainis, et nädalavahetusel veedab ta lapsega koos aega. "Siis ma püüan tööasjad kõik edasi lükata, teha vajadusel hilisõhtutel või siis, kui ta lõunaund magab."

"Laps on väike inimene, kellel on oma arusaamad ning oma maailm, sinul tuleb olla tema maailma osa, mitte eeldada, et ta on sinu maailma osa," tõdes Kiik ja rõhutas, et isaks saamine on üks erilisemaid hetki inimese elus. "Minu soovitus inimestele on see, et enne lapse saamist olla ikkagi mõnda aega koos, mina olen oma abikaasaga koos alates 2009. aastast ja lapse saime 2018. aastal, see ei pea olema kindlasti üheksa aastat, aga mingi kindlus on, et tema ei jäta mind ja mina ei jäta teda."

Jevgeni Ossinovski tõi välja, et tema üks laps sündis 2014. aastal, kui ta oli haridusminister ning teine laps sündis just siis, kui ta teine valitsusaeg algas. "Ministritöö kõrvalt väikeste laste kasvatamine on keeruline ning pole hea lastele ega ka vanematele, olen viimase pooleteist aastaga püüdnud tagasi teenida aega, kui mind ministriaastate jooksul laste kõrval polnud."

"Tipp-poliitikas olemiseks ja sinna jõudmiseks on vajalikud teatud isikuomadused ning kannatlikkus on kahtlemata üks neist," tõdes Ossinovski ja mainis, et kannatlikkus on ka kõige olulisem vanemlikkuse õppetund. "Või laiemalt isegi empaatiavõime."

Margus Tsakhna kinnitas, et mäletab hästi oma esimese lapse sündi. "See oli metsik emotsioon, tundsin sel hetkel, et olen nüüd täisväärtuslik inimene," tõdes ta ja sõnas, et kui ta kõndis sünnitusmajast putkasse pirukat ostma, siis tundis ta end väga tähtsana. "See on mega tunne, jätke see päev ja tunne meelde."