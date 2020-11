Isadepäeva kontserdil peetud kõnes ütles Arvo Tuvikene, et temal ja ta vennal oli õnn kasvada peres, kus neid armastati ja hoiti. "Kahjuks ei näinud ma ühte vanaisa ja vanaema, kuid minu lastel ja pojapojal on väga vedanud, nad on näinud eelnevaid sugupõlvi," ütles ta ja kinnitas, et tema isa oli talle suureks eeskujuks ning ta on püüdnud lastele samu väärtusi edasi anda.

Arvo Tuvikene on nelja lapse isa ja Eesti üks tuntumaid kalateadlasi, kes on teadustööga tegelenud 43 aastat. Alates ülikooli lõpetamisest on ta töötanud Võrtsjärve limnoloogiajaamas ning koos abikaasa Leaga on nad Eesti Maaülikooli teadurid. Arvo Tuvikese peamine uurimissuund on kalade füsioloogia ning ta tegeleb palju ka teaduse populariseerimisega, tema juhendamisel on teaduskraadini jõudnud kümned noored loodusteadlased. Lisaks mängib Arvo kahes orkestris klarnetit.

Arvol on neli last vanuses 24-35 aastat: kolm poega, üks tütar ning üks lapselaps. Ka tema lapsed on loodusearmastuse pärinud, poeg Tõnn töötab Keskkonnainvesteeringute Keskuses ning noorim laps Mari õppis Maaülikoolis metsandust ning täna jätkab oma õpinguid Rootsis. Kaks poegadest tegelevad ehitusalal.

2019. aastal valiti aasta isaks Arvi Karotam, aasta varem 12 lapse isa Einart Kask.

8. novembril kell 18.45 on ETV eetris ka erisaade, kus president Kersti Kaljulaid läheb õnnitlema värsket aasta isa Arvo Tuvikest.