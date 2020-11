ETV2 teemaõhtu tähistab laulja Anu Kaalu 80. sünnipäeva

Laulja Anu Kaal tähistab 4. novembril 80. sünnipäeva ning seekordne ETV2 teemaõhtu on selles valguses samuti talle pühendatud. Eriprogramm on ETV2 eetris 8. novembril.

"Romansside õhtu"

8. novembril kell 19.30

Laulab Anu Kaal, klaveril saadab Frieda Bernštein. Režissöör Irene Lään, operaator Anton Mutt.

"Rahvakunstnikud: Anu Kaal"

8. novembril kell 19.50

Seekordse saate kangelanna on Anu Kaal. Kaasa teevad ka kolleegid koduteatrist ja kontsertmeister Frieda Bernstein.

"Sügishooaeg. Kontsertprogramm, Anu Kaal avalikel kontsertidel ja stuudiolindistustel"

8. novembril kell 20.35

Anu Kaalu sügishooaeg täis kaunist muusikat. Filmitud soolokontsertidel Tartus ja Tallinnas ning raadio stuudiolindistustel.

"Anu Kaal operetis"

8. novembril kell 21.00

Kuigi oleme Anu Kaalu harjunud nägema enamasti ooperirollides, esineb ta selles saates lemmikviisidega operettidest.

"Sõbrad muusikas. Anu Kaal ja Voldemar Kuslap"

8. novembril kell 21.35

Tänu oma erilisele häälele (koloratuursopran) on Anu Kaal kaasa teinud paljudes "Estonias" lavale toodud ooperites. Tema kauaaegseks ja usaldusväärseks lavapartneriks oli bariton Voldemar Kuslap, kes on endiselt särav ning heas vormis. Kahe muusiku sõprus sai alguse kursusekaaslastena konservatooriumis õppides ja on kestnud läbi pika lavatee. Saatejuht Reet Linna, režissöör Märten Vaher, toimetajad Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, assistent Katrin Tõnts, produtsent Ene-Maris Tali.

Ooper "Telefon"

8. novembril kell 22.20

C.C. Menotti ooper "Telefon" Anu Kaalu ja Voldemar Kuslapi esituses.

Lühiooper "Teatridirektor"

8. novembril kell 22.40

W. A. Mozarti lühiooper "Teatridirektor" esietendus 1981. aastal "Estonias", peaosades Anu Kaal ja Margarita Voites.

"Vahemäng juulis"

8. novembril kell 23.10

Koloratuursopran Anu Kaal ooperistseenides ja mägimatkaja Kaal suvel Põhja-Kaukaasias mäetippu vallutamas. Flöödil improviseerib Samuel Saulus.

"Roosid lõunast"

8. novembril kell 23.50

Pool tundi Johann Straussi ja Ferenz Lehariga - operetipopurrii "Estonia" orkestrilt, lauljailt ja tantsijailt. Režissöör Sulev Nõmmik.