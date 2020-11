Tanja Mihhailova-Saar: ma ei esine kunagi fonogrammi saatel

Saates "Hommik Anuga" on sel nädalal külas laulja Tanja Mihhailova-Saar, kes kirjutas oma elust ja karjäärist raamatu "Milles on süüdi taburet".

"Kui ma kuulan vanu lugusid Nightlight Duo ajast või ka veel vanemaid, siis hakkan naerma, sest mu aktsent on ikka väga halb," ütleb Tanja Mihhailova-Saar ja mainib, et aastaid üritas ta aktsendist lahti saada. "Mõtlesin, et see on minu komistuskivi, aga nüüd olen jõudnud selleni, et see on väga armas osa minust."

Oma raamatus "Milles on süüdi taburet" ei soovi ta lugejaid õpetada. "Kindlasti ei anna ma näpunäiteid, et nii peab tegema, vaid lihtsalt räägin oma kogemuste põhjal," tõdeb ta ja mainib, et teoses üritab ta näidata ka lauljatöö varjatud külgi. "Raamat sobib neile, kes tahavad teada, mida teevad lauljad väljaspool lava."

"Ma ei esine kunagi fonogrammi saatel," kinnitab Mihhailova-Saar ja rõhutab, et see ei ole aus kuulajate suhtes. "Sa ei lähe balletti vaatama nii, et sulle näidatakse sellest videot," mainib ta, lisades, et lindi pealt laulmine on palju raskem kui otse laulmine. "Muidugi, su lugu kõlab hästi, aga inimesed tahavad lavalt saada elavat inimest ja tema energiat."

Samuti kinnitab laulja, et nooremana vaatas ta veidi ka Vene muusikaturu poole. "Käisin kunagi võistlustel, kus sain tuttavaks inimestega ning tehti pakkumisi, olen suhelnud ka palju Vene lauljatega," tõdeb ta ja lisab, et need jutud, mida ta Venemaa kohta on kuulnud, pole väga toredad. "See ei ole kõik nii tore, Eesti meelelahutusäri on palju-palju ägedam, just selle poolest, kuidas kõik omavahel läbi saavad."

"Hommik Anuga" on eetris 8. novembril kell 10.00.