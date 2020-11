Ansambli Uurikad liikmed on pärit samast külast

Külli-Katri Esken on varem osalenud muuhulgas ansamblis Kuldsed Lindid, samuti kirjutas ta lugusid kunagisele noortebändile Ice Cream. Esken kinnitas, et näiteks lugu "Helista mulle mobiilile" on tema kirjutatud. "Nüüd tulevad uued hitid, ma loodan," tõdes ta ja mainis, et Ice Creamil oli isegi päevi, kui nad andsid neli kontserti päevas. "Enam sellist rallit ei tahaks."

"Lapsi on meil palju ja pille on meil palju," sõnas Külli-Katri Esken ja lisas, et kuna osad lapsed mängivad kuut-seitse eri pilli, siis on varsti vaja eraldi bussi muusikainstrumentide ja tehnika transportimiseks. "See on üsna keeruline, aga samas ka tore."

Bändi teevad eriliseks mitu asja: esiteks on kõik noored pärit Uuri külast, millest tuleb ka ansambli nimi, teiseks pole kokku saanud mitte kolm-neli last, vaid neid on kokku lausa kümme. Praegu salvestavad Uurikad esimest albumit, nad on filminud ka mõned muusikavideod ning annavad aeg-ajalt kontserte.