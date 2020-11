Johan Randvere alustab Klassikaraadios uue saatega "Must klahv, valge klahv"

Klassikaraadios stardib 8. novembril kell 11 uus saade "Must klahv, valge klahv", kus Johan Randvere teeb kuulajatele ülevaate klaverimuusikas toimuvast.

Uues saatesarjas tuleb juttu klaverimuusikast, fookuses on olulised trendid, klaverile loodud avar ja otsatu repertuaar ning kuulsad pianistid. Johan Randvere kinnitas, et idee saatest on tema peas juba mõnda aega mõlkunud. Tema sõnul tulevad saated eriilmelised – kuulatakse erinevaid teoseid, külla tulevad ka teised pianistid ning Klassikaraadio klaveritoast saab kuulata vahel ka Johani enda klaverimängu.

"Tahan rääkida klaverimuusikast põnevalt, kirglikult ja kaasahaaravalt," ütles saatejuht Johan Randvere. "Selles muusikas on nii palju avastamisväärset."

Klaverimuusika on palju avastamisrõõmu pakkuv valdkond ning kes selle lummusesse kord satub, sealt naljalt enam eemale ei suuda jääda. Olgu siis kodus plaate kuulates või kontserdisaalis, kus üksinda esinev klaverikunstnik viib muusikarännakule terve saalitäie rahvast. Seda maailma soovibki Randvere oma uues saatesarjas kuulajatega jagada.

Johan Randvere alustas klaveriõpinguid seitsmeaastaselt Võru muusikakoolis ning jätkas Tallinna muusikakeskkoolis. 2012. aastal lõpetas ta Eesti muusika- ja teatriakadeemia professor Ivari Ilja juhendamisel ning täiendas end Milanos Giuseppe Verdi nimelises konservatooriumis Valerio Premuroso klaveriklassis. Hetkel tegutseb ta aktiivselt nii pianisti kui ka õpetajana ning lööb kaasa mitmetes tele- ja raadioprojektides, sh juhtis ta tänavu "Klassikatähed 2020" saadet.

Saade "Must klahv, valge klahv" on Klassikaraadios laupäeviti kell 11.