"Ringvaates" kerkisid legodest ehitised

Klubi liige Nikolai Mordan tõdes põrandal olevat Lego hunniku vaadates, et just klotside sortimine ja sobivate tükkide leidmine võtabki kõige kauem aega. Isegi rohkem kui ehitamine ise.

Triin Põllmaa lisas, et õigetel legoehitajatel ongi klotsid kohe ära sorditud, et selle peale aega raiskama ei peaks.

"See on rohkem nagu hobi. Sama nagu mudelitega – mingid inimesed ehitavad sõjaasju, mingid plastikust. Me ehitame legost. Need on rohkem mudelid, kui mänguasjad," rääkis Mordan ja lisas, et paneb ehitised kokku vastavalt oma fantaasiale mitte juhenditele.

Põllmaa sõnul kuulub legoklubisse mitmeid erinevate ametitega inimesi – näiteks leiab sealt nii kunstnikke kui ka IT-spetsialiste. Klubiliikmed saavad legosid ka tavapärasest soodsama hinnaga soetada.

ESTLugi ehitisi saab sel nädalavahetusel näha Tallinnas Proto avastustehases. Näitusele on üles seatud suur omaloominguline linn ning ka Star Warsi ja Harry Potteri teemalised ehitised.

Protosse võetakse kaasa ka "Ringvaate" stuudios olnud legoklotsid, millest lapsed kohapeal ükskõik mida ehitada võivad.