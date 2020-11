Viie tütre isa: 24 tunnist jääb ööpäevas väheks

"Eks ma püüan jupikese endast kõigile anda. Mõni päev saab üks rohkem, teine päev teine rohkem. Nõnda ta on. 24 tunnist ööpäevas jääb vist väheks," rääkis Hannioti "Ringvaates" lastega tegelemisest. Üheskoos näiteks õpitakse, mängitakse ja tantsitakse ning isa kirjeldades loetlevad tüdrukud mitmeid kiidusõnu – isa on lõbus, naljakas, töökas ja oskab väga hästi üle aia ronida.

Hannioti enda sõnul on isaks olemise juures kõige olulisem olla hea südamega, optimistlik ning püüda asjadest aru saada. Sama oluline on jääda ka rahulikuks.

Ka Hanniotti enda isa, Tõnu Hanniotti sõnul on Aivar oma lastele hea isa, kes on alati heas tujus. "Ma olen teda ainult paar korda näinud, kui tuju on paha," tõdes Tõnu.

Tõnu elab praegu Aivari lähedal väikeses korteris, kus poeg tal tihti külas käib. Seitse aastat tagasi sai Tõnu insuldi ja vajab nüüd mitmete tegevuste juures abi. "Kui ma sain teada, oli isa juba haiglas ja koomas. See oli umbes kaks kuud, kui ta üldse ei suhelnud ja arstid arvasid, et ta ei taastu sellest üldse, et ta jääblki niimoodi ja ilmselt on kõik," meenutas Aivar.

Tänu abikaasa järjekindlusele, poja majanduslikule toele ja enda sitkusele hakkas Tõnu aga siiski uuesti rääkima ja liikuma. "Eks ma võtsin ennast ikka kokku, et ma pean liikuma saama. See aitab, kui tahtejõud lihtsalt võtta kokku," rääkis Tõnu.

On ka päevi, kus Tõnu täitsa üksi hakkama saab ja keegi tal pilku peal hoidma ei pea. "Ma ütleks nii, et isaga on väga lihtne. Ta tegelikult on üllatavalt leplik ja optimistlik kogu aeg olnud," sõnas Aivar.