Vanalinna käsitöömeistrid on koroonaviiruse leviku tõttu sunnitud uusi lahendusi leidma

"Ringvaate" reporter Heleri All läks külla Tallinna Vanalinna käsitöömeistritele, kes näevad koroona ajal vaid mõnda klienti nädalas. Paljud neist on seetõttu sunnitud otsima uue töö.

"Ma istusin, tegin tööd ja tuli üks inimene sisse. Ma ehmatasin, sest ma ei ole enam harjunud sellega, et inimesed siin käivad," kommenteeris käsitöömeister Laura Šmideberga klientide vähesust.

Ka mitmed teised käsitöömeistrid nentisid, et kliente näeb poodides aina harvem. Mõned päevad nädalas on isegi sellised, mil keegi üle poe läve ei astu. Nii on käsitöölised asunud raha teenimiseks uusi lahendusi otsima.

Näiteks valmistab käsitöömeister Aet Reha nüüd maske. "Aasta tagasi, kui keegi oleks mulle öelnud, et ma hakkan maske õmblema, siis ma oleks välja naernud ja öelnud, et ei, sellise lollusega ma küll tegelema ei hakka," ütles Reha.

Käsitöömeister Katariina Naarits läks aga tööle Humana kauplusesse. "See töö on küll tore ja mulle seal kõik meeldib, aga see miski on seal puudu. Ma saan aru, et hunt ulub ikka metsa poole ja sellest omaloomingust on ikkagi puudus majas," nentis Naarits ja lisas, et seepärast tegutsebki ta praegu kahel rindel korraga. "Ma ei suuda endal ühte tükki küljest ära rebida, et päris teisele alale minna," sõnas ta.

Šmideberga leidis aga koroonaviirusele ka loomingus koha ja hakkas viirusemotiiviga kaelakeesid valmistama. Uuest disainist postitas ta pildi sotsiaalmeediasse, kus see kiiresti levima hakkas. "Inimestes tuli selline reaktsioon, mida ma kunagi ei osanud oodata – nad hakkasid küsima, et kas sa teeksid mulle ka. Tänu sellele kollektsioonile kogu mu pere elas selle kriisi üle," tõdes Šmideberga. Ta lisas, et sel aastal jõulukinke soetades võiksid inimesed ehk mõelda rohkem kohaliku toodangu toetamisele.