Eesti Laul 2021 konkursile esitati 156 laulu

"Seekordne Eesti Laulu konkurss on põnevalt kirju," jagas esmamuljeid Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula, kelle sõnul on laulude valik väga mitmekülgne nii stiililiselt kui ka esitajate poolest.

Rahula sõnul on esindatud nii pop- kui ka rokkmuusika ning lugude esitajad pärit lausa erinevatest maailmajagudest. "Osalejate seas on artiste, keda Eesti Laulul saatnud varem suur edu, aga on ka neid, kes laiemale publikule veel täitsa tundmatud," täpsustas ta.

Kokku esitati konkursile 156 lugu, neist 63 on eestikeelsed ja 93 võõrkeelsed. Rahula märkis, et kuigi võõrkeelsete lugude seas on enim ingliskeelseid, kuuleb lauludes näiteks ka vene, hispaania ja prantsuse keelt. "Valik on igas mõttes lai ja žüriile kindlasti üllatusi pakkuv," sõnas ta.

Eesti Laulu poolfinalistid otsustab muusikaekspertidest koosnev žürii, kes hindab laule nende esitajaid ja autoreid teadmata. Poolfinaalidesse pääseb 24 lugu, neist üks koht on reserveeritud "Eesti Laul 2020" võitjatele.

Eesti Laulu poolfinalistid avalikustatakse 11. ja 12. novembril "Ringvaate" saates. Esmakordselt kuuleb lugusid detsembri alguses Eesti Laulu erisaates "Eesti Laul 2021. Start".

Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, konkursi võitja selgub finaalis 6. märtsil 2021. aastal.