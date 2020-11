Filmi "Nõiad" tegijatele heidetakse ette tegelaste sobimatut kujutusviisi

Roald Dahli raamatul põhinev sel aastal tehtud film "Nõiad" ("The Witches") on saanud kriitika osaliseks, sest tegelaste kujutusviis võib jäsemekahjustusega inimestele solvavalt mõjuda.

Filmi peategelased, kellest ühte kehastab näitleja Anne Hathaway, on nõiad, kelle mõlemal käel on vaid kolm sõrme, kirjutab BBC.

Filmis õpetatakse ka, et nõia ära tundmiseks tuleb kindlaks teha, kas tal puuduvad varbad ja kas tal on küünised.

Selline kujutusviis on aga paljudes pahameelt tekitanud, sest nii võib jääda mulje, et inimesed, kellel on mõni sõrm, varvas või jäse puudu, on ohtlikud ja neid peaks kartma.

Näiteks sõnas koomik Alex Brooker, et filmitegijad oleks võinud tegelasi ükskõik mis moel hirmutavaks teha, ent nad otsustasid seda teha viisil, mis võib paljudele haiget teha. Ta lisas, et ei taha, et ükski laps peaks end seepärast halvasti tundma, et ta jäsemed kahjustada on saanud.

Ka näitleja Grace Mandeville ütles, et film saadab lastele vale sõnumi, mille mõjul võivad nad jäseme kahjustustega inimesi ilma põhjuseta kartma hakata.

Filmistuudio Warner Bros. andis pressiteate vahendusel teada, et nad on kurvad, et film erivajadustega inimesi pahameelt tundma pani. "See ei olnud kunagi meie kavatsus, et inimesed arvavad, et need fantastilised mitte-inimesed neid esindavad," seisis teates.

Sotsiaalmeedias võttis sel teemal sõna Anne Hathaway, öeldes, et ei mõistnud, et selline kujutusviis võib inimestele haiget teha. Näitleja lisas, et võlgneb kõikidele vabanduse.