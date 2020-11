Púr Múdd: live'id on kõige toredam asi meie päevas

Elektroonilise duo Púr Múddi liikmed nentisid, et praegu on olukord nukker, sest koroonapandeemia tõttu nad live'sid peaaegu teha ei saagi.

"Päris nukker on, mis seal ikka. Tegelikult live'id ju ei ole ainult töö, aga on ka kõige toredam asi meie päeva lõpuks," rääkis duo liige Joonatan Siiman R2 "Hommikus!".

Uue muusika loomist live'ide ära jäämine aga ei sega. "Mis me ikka teeme – istume stuudios ja kirjutame uut muusikat peale lootuses, et kunagi saame live ka teha," ütles Siiman.

Muusikud rääkisid ka, et selle aasta olukorrast tingituna ongi nad otsustanud eelkõige Spotify stream'idesse panustada. "See on päris hästipraegu läinud ehk oli õige suund, ütleme nii," sõnas duo liige Oliver Rõõmus.

Kui kätte peaks aga jõudma kõige mustem stsenaarium, mil live ei saa teha ja ka Spotifyst ei tule sentigi, on Rõõmus valmis ühe oma kahest trummi-set'ist maha müüma. "Ta on üle. Ma kasutan laval ikkagi ühte set'i, teine on mul harjutamise set, aga pole ju raske panna seda ühte seti ka harjutamiseks üles," selgitas Rõõmus.

Hiljuti andis duo välja ka kuue looga lühialbumi "On my mind". "See on siuke vahva, sünge, melanhoolne, bassine, elektrooniline popalbum, kus kõikidel lugudel laulan mina," kirjeldas Siiman.