Anett avaldas uue singli "Never Want to Leave"

Selle aasta Eesti Laulu konkursil välisžürii favoriidi tiitli pälvinud laulja-laulukirjutaja Anett avaldas äsja uue singli "Never Want to Leave" peagi ilmuvalt debüütalbumilt "Morning After".

"Never Want to Leave" valmis pühendusena ühele erilisele väikesele paigale Eestis ning loo sõnade autor on Aneti mänedžer Liisi Voolaid.

"Tunnen, et selle looga avasin enda kui artisti jaoks stiililises mõttes natuke uuemat suunda. Loo produtsent Alexander Sannik, kellega me polnud mitu aastat ühendust hoidnud, saatis algse põhja ja tundsin juba esimesel kuulamisel, et just see oligi albumilt puudu," rääkis Anett.

Sõnade loomisega oli aga lugu keerulisem. "Meloodia olin valmis saanud ja proovisin nädalaid kirjutada sõnu, kuid tundsin, et see ei vii kuskile. Meenus, et mu mänedžer ja üks parimaid sõpru Liisi Voolaid oli kunagi jaganud minuga oma luulet. Seal olid ühed sõnad, mis rääkisid väikesest kohast mere ääres, mändide vahel. See koht on tänaseks saanud meie mõlema elukohaks. Loodan, et lugu viib kõik kuulajad nende lemmikkohta, kus nad tunnevad ennast kui kodus, rahuliku ja lummatuna," sõnas Anett.

20. novembril ilmuva debüütalbumiga "Morning After" astub Anett oma senise karjääri suurima sammu, korraldades esitluskontsert Alexela kontserdimaja laval. Nii uue albumi lood kui ka varasem looming tuuakse 29. detsembri õhtul lavale täiendatud muusikute koosseisus ja eriseadetega.

Kontsert toimub vastavalt terviseameti ja valitsuse poolt sätestatud piirangute ning reeglite järgi.