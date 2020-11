"Tenet" ilmub jõulude eel füüsilisel kujul ja digiplatvormidel

Selle asemel, et lükata filmi esilinastus 2021. aastasse nagu tegid suurem osa Hollywoodi tänavu esilinastuma pidanud filmide tootjaid, jõudis Warner Bros.-i toodetud "Tenet" pärast mõningast viivitust augustis siiski kinodesse.

Kuid ülemaailmse pandeemia tõttu, mille pärast on suurem osa USA kinodest alates märtsikuust oma uksed suletuna hoidnud, ei õnnestunud kõigil John David Washingtoni ja Robert Pattinsoni suurel ekraanil näha, vahendab Consequence of Sound.

Potentsiaalsed vaatajad saavad siiski võimaluse filmi nägemiseks, sest 10. novembrist alates on võimalik eeltellida filmi füüsilisel kujul ja veidi üle kuu aja hiljem vaadata digiplatvormide vahendusel. 4K- ja Blu-ray-väljalasked sisaldavad ka tunniajast minidokumentaali nimega " Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet".

Selle nädala alguses jagas Nolan oma mõtteid filmi linastuse kohta, mis on USA-s olnud kassatulu osas pettumus (hinnanguliselt vaid 53,8 miljonit dollarit 200 miljoni dollari suurusest eelarvest), kuid millel on USA-st väljaspool läinud suhteliselt hästi (283 miljonit dollarit). "Warner Bros. tõi "Teneti" kinodesse ja mul on hea meel, et see on teeninud peaaegu 350 miljonit dollarit," ütles ta Los Angeles Timesile. "Kuid ma olen mures, et stuudiod teevad sellest valed järeldused."