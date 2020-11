Eesti parim teenindaja: majanduslikus mõttes see tiitel midagi juurde ei anna

Triin Ollino sai esikoha ligi 500 konkurendi seas, võistlusel tuli tal lahendada keerulisi teenindussituatsioone, näidata oma suhtlemissituatsioone ja tunda tarbijakaitseseadust. "Minu esimene töökoht oli Rock Cafes, ma töötasin jõhvikana, kelleks kutsutakse abitöölist, kes peseb klaase, kõnnib saalis ringi ja naeratab klientidele."

"Sel hetkel ma veel päris täisealine ei olnud ja suures rockiklubis töötada oli paras šokk," ütles ta ja tõdes, et oli palju joobes ning ülemeelikuid inimesi. "Oli ka konflikte ja armastusavaldusi."

Aastate jooksul on Triin Ollino töötanud paljudes erinevates kohtades, nende hulgas nii eraklubi Shah ning ööklubi Panoraam. Mõnda aega juhtis ta Viimsis restorani Paat. Hetkel on ta Pärnus trahter Postipoisi juhataja.

Restoranis töötades on Ollinol juhtunud näiteks seda, et üks soomlane viskas talle veiseliha vastu sääri. "Ta ise soovis seda küpsena, see oli küps, aga talle ei maitsenud see ning ta arvas, et tal on õigus see mulle vastu jalgu lüüa."

"Ma elan praegu üpris hästi, aga see tiitel mulle majanduslikus mõttes kindlasti midagi juurde pole andnud," nentis ta ja lisas, et oluline roll hea teenindaja juures on empaatiavõime.