Liisa Pulk: "ENSV" ei pidanud esialgu olema komöödia

Näitleja Indrek Taalmaa tõdes, et esimeste ETV telesaadetena meenuvad talle "Entel-tentel" ja "Hunt Kriimsilma 9 ametit". "Televiisor oli tol hetkel muidugi mustvalge, aga mingil hetkel ilmus sinna värviline kile ette, et oleks nagu värviteleviisor," mainis ta.

"Esimene kohtumine ETV ja stuudiotega oli mul keskkooli ajal, ilmselt see oli mingi teatriteemaline saade ja mina kui Tallinna 32. keskkooli teatriklassi õpilane olin ka saanud võimaluse tulla selle saate publikusse," ütles Anne Veesaar ja lisas, et saate külaline oli Salme Reek. "Ma mäletan, et ma olin hästi tähtis ja esitasin Salme Reegile küsimuse "Kas laval on kõige tähtsam sõnaline või füüsiline tegevus?"."

Liisa Pulk kinnitas, et tema esimene töö ETV-le oligi telesari "ENSV". "See oli 2010. aastal, kui ma olin just lõpetan lavakunstikooli," ütles ta ja selgitas, et toona kutsuti teda sarja, mis pidi kestma maksimaalselt ühe hooaja ning mis ei pidanud olema komöödia. "Nüüd on sellest saanud aga kümme aastat kestnud komöödia."

Marko Reikop seevastu nentis, et tema oma esimest tööpäeva ETV-s ei mäleta. "Ma töötasin enne juba raadios, ju keegi mind kutsus, ju ma siis tulin, ju ma siis midagi tegin," tõdes ta ja lisas, et see võis olla üks lugu "Aktuaalse kaamera" jaoks, mida ta juhuslikult tegema saadeti.