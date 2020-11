Reedel jõuab Solarise juurde rahvusvaheline tänavakunstiprojekt Kleepsubuss

Kunstinäitus tutvustab kleepsukunsti kui tänavakunsti väikseimat vormi ning annab võimaluse igaühel ka ise tänavakunstis kätt proovida.

Lisaks Kleepsubussi sees oleva näituse ja kleepsukollektsiooni uudistamisele saab igaüks seda soovi korral oma kaasatoodud kleepsudega täiendada.

Tänavakunstiga saab tutvuda ka Solaris galeriis, kust saab Edward von Lõnguse, OKEIKO ja kunstifestival Stencibility kleepse, mida võib nii kohapeal kleepida kui ka endaga kaasa võtta.

Kunstiprojekt Släp! Kleepsubuss sai alguse 2018. aastal rahvusvahelise kleepsukogumiskutsega. Kolme aasta jooksul on Kleepsubuss koostööd teinud üle 300 kunstnikuga 35 riigist, kes on saatnud bussi kollektsiooni üle 19 000 kleepsu. Näitus on osa tänavakunstifestivalist Stencibilty.

Kleepsubuss jõuab Solaris galerii ette reedel, 6. novembril kell 15 ning jääb huvilistele avatuks galerii lahtiolekuaegadel (K-L 12-20; P 12-18) kuni 15. novembrini.