Taavi Paometsa, Mairo Marjamaa ja Inga Tislari uus koosseis deLULU avaldas esimese singli

Triona oma ühiseid unistusi ellu viiv deLULU nimetab end soul'i ja R'n'B-d viljelevaks muusikaliseks grupiks. Enda suurimaks tugevuseks peab bänd oskuslikku vabadust manipuleerida erinevate stiilidega.

"Meie jaoks on muusika loomisel äärmiselt oluline vabadus – pigem oleme normide lõhkujad kui enda piiritlejad," täpsustas produtsent Taavi Paomets.

Bändi esimene singel "Animals" räägib loo vabadusest olla, kes iganes sa olla soovid.

"See on jutustus sellest, kuidas me mõnikord tabame end hetkes, kus me ei mõtle eilsele ega homsele ning sellega kaasnevatele tulemitele ja tagajärgedele, vaid võtame hetkest viimast," kommenteeris Mairo Marjamaa.

"Just – see on lugu sellest, mis on siin ja praegu, kus keskendutakse vaid oma heaolule, andudes elu poolt pakutavatele kiusatustele. Me leiame, et igaühes meis on peidus sisemine loom, kes tuleb vaid üles leida ja välja lasta," lisas laulja Inga Tislar.

Tugev inspiratsioon looks tuligi tegelikult loomadest ja esimeses salmis mainitud libahundist, kes sai inimese kuju.

Esmakordselt esines kooseis TIKS showcase'i raames selleaastasel Tallinn Music Weekil.