USA presidendivalimised panid meemimeistrid kiiresti tööle

Tulemuste ootamine on stressirohke

Mitmeid meeme on tehtud selle kohta, et valimistulemuste ootamine tekitab stressi ja ärevust.

Me: ima stay off social media for my mental health today

Also me: pic.twitter.com/5M82z10Tgd — Mona (@KARMEN300) November 3, 2020

How all of us feel tonight #ElectionDay2020 pic.twitter.com/Ff0I3TKzZU — Stephanie Hardin (@stephhardin31) November 4, 2020

2020 total election votes so far: 139,817,274



Calories I've eaten in the past 48 hours: 197,513,872 — #1 samir (@samir) November 5, 2020

Tulemuste ootamisel lõppu ei paista

Nalja on tehtud ka selle kohta, et tulemuste saabumine võtab kaua aega. Eriti oodatakse Nevada tulemusi, sest kui Joe Bidenil seal võita õnnestub, on ta valimised võitnud.

everyone: PANICKING STRESSED CHECKING UPDATES FREAKING OUT WAITING ON NEVADA AND MICHIGAN meanwhile Nevada: pic.twitter.com/XeKWWCcor9 — ᴮᴱAri⁷ (@moonddng) November 4, 2020

This is everyone checking the map every 5 minutes to see if the votes in Nevada changed pic.twitter.com/GwfFff77ID — s☻lly⁷ (@strawbearysal) November 4, 2020

i'm going to nevada to count these votes myself pic.twitter.com/Vzx4gtYv2t — ellexa // vote blue (@luvyoutosaturn) November 4, 2020

everyone when nevada finally finishes counting their votes pic.twitter.com/ZyC4BUpLXZ — ???????????????????????????? | VOTE era (@swishthecure) November 4, 2020

And you thought voting at #Eurovision took a long time... pic.twitter.com/Pf00ww4gN6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) November 4, 2020

Valmivad uued versioonid valimistulemuste kaardist

Inimesed hakkasid ka valimistulemuste kaardist oma versioone tegema. Näiteks, milline näeks kaart välja siis, kui igaüks hääletaks oma teksavärvi poolt.

the electoral map if people voted their jean color pic.twitter.com/2jgELGVxZb — Derek Guy (@dieworkwear) November 3, 2020

Selline oleks kaart aga siis, kui Trump võidaks vaid nendes osariikides, kus kaardi koostaja kihutamise eest trahvi on saanud.

An electoral map if Trump only wins the states where I've gotten speeding tickets. pic.twitter.com/Rb96exKW33 — Craig Calcaterra (@craigcalcaterra) November 3, 2020

Võitjaks on aga pakutud ka üllatustulijaid.

Many people have been asking me to do a final election map prediction. pic.twitter.com/R2hxfQaHR0 — Mac ???? (@GoodPoliticGuy) October 31, 2020

2016 vs. 2020

Lisaks asuti sotsiaalmeedias võrdlema ka 2016. ja 2020. aasta valimisi.

Me voting in 2016 vs 2020. pic.twitter.com/KXe0XSgIIM — Megan Basham (@megbasham) November 3, 2020

Me Voting in 2016 Me Voting in 2020 pic.twitter.com/vLqfKtqqtT — C. Robert Cargill (@Massawyrm) November 3, 2020

voting in 2016 voting in 2020 pic.twitter.com/BUWJW5CnbN — keely flaherty (@keelyflaherty) November 3, 2020

Kuidas reageerib ülejäänud maailm?

Meemides käsitletakse ka teiste riikide elanike reaktsioone.

Thinking of all of my American friends today! #ElectionDay2020 pic.twitter.com/v3dNWUZuo6 — Tracy Brunet (@TracyMBrunet) November 3, 2020