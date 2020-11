Marko Reikop "Telelegendide lahingu" juhtimisest: üks meist räägib ja teine on ilus

Reikop tõdes, et koos on nad saateid teinud väga harva. "Me igapäevaelus suhtleme palju. Kui kokku saame, on alati hea üksteist näha ja suhelda ja juttu rääkida. Me oleme väga õhinas," kirjeldas Reikop ETV lühisaates "Head saated iga päev" saate-eelseid emotsioone.

Aunaste lisas, et ta võib välja tuua põhjuse, miks koos saateid vähe on tehtud. "Ega siis nüüd juhib ju ka saadet ainult Marko. Mina lihtsalt seisan kõrval," ütles ta.

"Mingi rollijaotus peab ju olema, üks räägib ja teine on ilus. Kuna mina ilus olla kuidagi ei saa, siis ma räägin," täpsustas Reikop.

Aunaste meenutas, et kui ta 90ndatel "Reisile sinuga" saadet tegi, soovitas Hagi Šein tal enda kõrvale ka meessaatejuhi leida. "Hagi ütles, et sa pole ju kunagi teinud meelelahutust. Sa pead meessaatejuhi enda kõrvale otsima, sest sa ei saa üksi hakkama. Nüüd lõpuks ma olen selle meessaatejuhi leidnud," rääkis Aunaste.

Saatejuhid rääkisid ka, et saates on väga lahedad küsimused, millele vastata proovides saavad uusi teadmisi nii nooremad kui ka vanemad televaatajad.

Stuudios vastavad küsimustele kolmeliikmelistes võistkondades aga tuntud telenäod, kelle seast leiab näiteks nii saatejuhte kui ka näitlejaid.

"Telelegendide lahing" on ETV eetris reedel kell 20.00.