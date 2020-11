Ettearvamatu räppar, kes langetas osalusotsuse hilja, kandideeris sõltumatuna Sünnipäevaparteis (Birthday Party), kogudes umbes 60 000 häält 12 osariigis, kus tal õnnestus kandidaatide nimekirja pääseda.

Suurima toetuse kogus West Tennessees, kus tema poolt anti New York Timesi andmeil 10 000 häält.

Kunagi Donald Trumpile andunud toetust avaldanud artist korraldas enda hääletamisest Wyomingis sotsiaalmeediaetenduse, öeldes, et see on tal esimene kord valimas käia.

Wyomingis ta küll ise kandideerima ei pääsenud, ent kirjutas sedelile enda nime.

"Jumal on nii hea," kirjutas West Twitteris. "Täna ma valin esimest korda elus Ühendriikide presidenti ja see on keegi, keda ma tõeliselt usaldan ... iseennast."

Hiljem näis ta tunnistavat kaotust, kui säutsus oma tulevikuplaanidele vihjates: "KANYE 2024."

Kanye West 3. novembril valimas:

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world ???? pic.twitter.com/UWSrKslCt1