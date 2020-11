Mõlemad mõrvad leidsid aset 1500. aastal keskaegses Mihkli nunnakloostris, mis asus seal, kus praegu on Gustav Adolfi gümnaasium. Esimese juhtumi kohta teatakse Juske sõnul vaid seda, et kloostri kõrval olevas hobusetallis mõrvati üks mees. Loo täpsemad detailid ei ole teada.

Teise juhtumi kohta on aga rohkem infot. Juske rääkis, et ühel laupäeva õhtul tungis kloostri kööki kamp poisse, kes sealt toitu näpata tahtsid. Plaan ei kulgenud aga kuigi edukalt, sest poisid jäid majaülemale vahele ja too andis neile malakat. Üks poistest sai kohe nii korralikult peksa, et jäi esmaspäevani kloostri värava juurde lamama. Linnakodanikud hakkasid siis aga muret tundma ja viisid poisi tagasi kloostrisse. "Aga juba oli liiga hilja – ta vaeseke heitis hinge," jutustas Juske.

Poisi surm tekitas linnarahvas pahameelt ning peagi saabusid kloostrisse raesõdurid ja kohtufoogt, kes nõudsid majaülema üles andmist. Nunnad üritasid küll ülemat algul varjata, kuid peagi hakkasid sõdureid neid ähvardama ja neil ei jäänud muud üle, kui majaülem välja anda.

"Toimus selline protsess, mida nimetatakse jumalakohtuks. Väidetav süüdlane ehk majaülem pidi oma näpu suruma läbi poisi surnukeha. Kui sealt oleks välja paiskunud veri, siis oleks see näidanud, et majaülem on mõrvas süüdi. Verd aga ei tulnud. Siis võeti ette järgmine katse ja majaülem pidi tegema ringi ümber poisi surnukeha – ikka ei tulnud verd välja," rääkis Juske ja lisas, et jumalakohtuga ei õnnestunudki tõestada, et majaülem poisi tapmises süüdi on. Sõdurid ja kohtufoogtid olid sunnitud mõrvarita lahkuma.

Jalutuskäigul viis Juske televaatajad ka Harju ja Müürivahe tänavale, dominiiklaste Katariina kloostri kiriku lõunamüürile ja Aleksander Nevski katedraali juurde.