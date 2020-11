Marten Kuningas ja Robert Linna tähistavad kontserdiga John Lennoni 80. sünniaastapäeva​

Uues Laines astuvad Linna ja Kuningas üles koosseisus, kellega juba korra ühiselt musitseeritud on. "Anne Erm palus 2019. aastal mul The Beatlesi austuskontserdiks bänd kokku panna, kohe kui neid mehi Jimi Hendrixi muusikale pühendatud kontserdi heliproovi tegemas nägin, teadsin, et nemad ongi ülejäänud bänd," selgitas Marten Kuningas. Lisaks temale ning Robert Linnale kuuluvad koosseisu veel Terminaatorist tuntud basskitarrist Henno Kelp, Ewert and the Two Dragons trummar Kristjan Kallas ning jazzkitarrist Jaak Sooäär.

"Lennon oli geniaalne oma lihtsuses, see aitas aususel esile tulla, mitte millegi taha peita," sõnas Robert Linna ja lisas, et Lennon oskas segada ilusaid meloodiaid rocki, souli ja jazzi elementidega. "Seda kõike üritame ka Uues Laines meile omasel moel lavale tuua."