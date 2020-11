Ellip lapsstaari elust: sain aru, et muru võib olla väga must

"Ma vist suutsin kõikidele Tallinnas selgeks teha, läbi sõprade ja tuttavate, et see on teema, mida minuga ei räägi, sellepärast, et ma ei ole nõus sellega tegelema," rääkis Pille-Riin ETV2 "#Melomaania" saates.

"Aga selle taga on põhimõtteliselt ikkagi päris tõsine asi. Me saime hästi palju avalikku kriitikat, millega ei osanud ma väiksena üldse toime tulla," lisas ta.

Koolilapse elu ja bänditegemine oli väga kurnav – tihti juhtus nii, et otse koolist tuli minna esinema ning kodutöid tuli teha hilisõhtul autoga esinemast tagasi sõites.

"Ma olin alati selline maksimaalne lillelaps, et inimesed on toredad ja maailm on roosa ja rohi on roheline, aga siis ma sain teada, et rohi võib väga must ka olla," meenutas Karro karmi lapsepõlve, mis viis ta selleni, et pikka aega ei tahtnud ta üldse muusikat teha.

"Aga hea on öelda, et ma nüüd olen jõudnud sinna, kus inimesed võivad öelda kõike, mida tahavad," tõdes Ellip, kes nüüd taas muusikategemist naudib.