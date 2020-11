Holy Motorsi uue plaadi nimi "Horse" sündis juhuslikult

Ansambli Holy Motorsi esiksingli "Country Church" videot vaadates ja kuulates võiks arvata, et hobused on bändile eriliselt lähedased ja tähendusrikkad, kuid tegelikult pole lugu päris nii.

Hobuseid võib näha nii loo "Country Church" muusikavideos kui ka uue albumi nimes "Horse".

"Kuidagi juhuslik on see hobuseteema sellel albumil. See ei ole lugudesse sisse kirjutatud," rääkis ansambli laulja Eliann Tulve ETV2 saates "#Melomaania".

Karantiini ajal tärkas Tulves taas huvi ratsutamise vastu. "Koroona tõttu sai nii palju aega maal veedetud. Ma elasingi pool aastat täiesti Setomaal, kus mu maakodu on. Seal hakkasime ratsutamas käima uuesti pärast lapsevõlve või nooruspõlve. Ja siis see kuidagi jõudis ka bändi," meenutas Eliann.

Oma teist täispikka albumit "Horse" esitleb Holy Motors sel laupäeval kinos Sõprus.