"Pealtnägija": ekstaatiline tants paneb inimesed meelemürkideta pidutsema

Ekstaatilise tantsija Lauri sõnul alkoholita teiste keskel tantsimine kummaline ei tundu. "Ma olen ennem ka seda proovinud. Ma juba mäletan ööklubidest, tegelikult proovisin vaikselt niimoodi, et äkki saab ilma alkoholita ja saab, täitsa saab. Et läks natuke aega, et kohaneda, aga harjutamise küsimus," sõnas Lauri.

On reede varane pärastlõuna ja pealtnäha tavalised kodanikud tantsivad nii, nagu enamik eestlasi ei tee seda ilmselt elus mitte kunagi. Tõele au andes – kompleksivaba seltskond, kes "Pealtnägija" palvel Tallinna kesklinna Tai chi stuudiosse kogunesid ja valgel ajal tähelepanuväärse temperatuuri saavutasid, on tegelikult vilunud esktaatilised tantsijad.

"See annab mulle absoluutselt kõike: energiat, trenni, emotsioonidest vabastamist. Alguses esimesed aastad läksid pisarate saatel, et see on see tants, mis läbi lainete toob siis selle… sinu emotsioonid välja, mis sul sees on. See annab eufooria lõpuks niimoodi, et kui sa uksest välja lähed, siis ütled, et mis elul viga on," rääkis ekstaatiline tantsija Maarika.

Esile on kerkinud tuntumad ekstaatilise tantsu korraldajad ja treenerid

Ilmselt ei tea keegi täpselt, millal nähtus Eestis maabus, aga viimased kümmekond aastat levib see üha laiemalt. Skaala ühes otsas on pealtnäha tavalised peod, kus inimesed lihtsalt kainelt tantsivad, ja teises otsas mitmetunnised trennisessioonid, kus rütmilise liikumisega saavutatakse täielik eneseunustus ja vaimne avanemine. Oluline ühine nimetaja on, et alkoholi või muid meelemürke ei tarbita. Korraldajaid ja treenereid on veel, aga tuntumatena võib esile tõsta järgmised: Tiit Trofimov, Raivo Juhanson ja Merrit Helistve.

"Minu jaoks see idee tuli Balilt, kuna ma ise olen juba üheksa aastat käinud seal, teinud selliseid teadlikkuse retriite, õpetanud ka inimestele tasakaalus elustiili, mismoodi tuua enda ellu rohkem tasakaalu selle hullumeelsuse kõrvale, mis meid praegu ümbritseb. Sealt ma avastasin siis sellise tantsu nagu ekstaatiline tants. Miks ta mind inspireeris, oli see, et kui ma sinna peole läksin, siis need inimesed, kes seal olid ja kes seal tantsisid, nad olid nii vabad. Nii vabad ilma alkoholi mõjuta ja ilma meelemürkide mõjuta ja mind inspireeris see, kuidas on võimalik head pidu teha ilma stimulantideta. Ainuke võib-olla stimulant, mida kasutatakse, on kakao ja see on niuke, mis siis avardab su meeli ja toob su rohkem enese sisse ja tundesse ja teeb sulle hea tuju," selgitas tantraõpetaja ja tantsupidude korraldaja Tiit Trofimov.

Joogaõpetaja ja tantsurännakute korraldaja Raivo Juhansoni sõnul tasub ekstaatilist tantsu proovida kõigil neil, kes tunnevad, et tahavad tantsida, aga on alkoholi tarbimisest tüdinud.

"Ekstaatiline tants on selles mõttes hästi äge ja hea, et kui sa oledki ööklubist tulnud ja ei ole proovinudki tantsida ilma alkoholi ja mõnuaineteta, siis see on hea koht, kus inimesed saavad kokku ja rääkida ja hästi hea DJ mängib muusikat, aga see on samm juba selleni, et sa ei peagi alkoholi tarbima, sa ei pea mõnuaineid tarbima. Sa näed, et ümberringi on ägedad inimesed ja kuidagi hea on olla seal, seal on kuidagi hea koht, hea minna juba eks. Ma usun, et see on soovituslikult selline samm, et kui sa tõesti tunned, et sa tahad tantsida, aga sa oled juba väsinud alkoholi tarbimisest, võib olla ärarääkimistest ja flirtimistest; sa tahad lihtsalt nagu olla muusika rütmides. Ma täiega soovitan seda," ütles Juhanson.

Tantsima innustas läbipõlemine

Torkab silma, et meie tantsu-gurudel on üks ühine nimetaja – nad kõik on minevikus moel või teisel karidele sõitnud ning leidnud end uuel võnkesagedusel. Tiit ja Raivo alustasid juba 25 aastat tagasi äritegemisega ning jõudsid nullindate alguses orbiidile kinnisvaraarenduses, olid jõukad ja ihaldatud seltskonnahinged, kuid kõrbesid ühel ajal 2009. aasta majanduskrahhis.

"Oi, need hetked olid väga rasked. Need hetked olid... täitsa siuksed tunded käisid isegi läbi, et ma ei tahaks üldse enam edasi elada, et see kõik on nii mõttetu olnud, et ma olen liiga palju aega raisanud selle peale, et raha teenida ja ma olen selle kõige juures võib olla unustanud oma pere, unustanud oma põhiväärtused ja lähedased ja iseenda. Mis kõige olulisem, sa unustad iseenda tegelt täielikult ära. Su fookus on nagu kogu aeg rahateenimisel ja see, mida sa päriselt tunned või mida sa peaksid iseendale pakkuma, et seda puhkust, rahulolu ja turvatunnet, et seda nagu ei tundnud. Nii tekibki see tunne sisse, et kas üldse on mõtet jätkata, et äkki see maailm ongi siuke, et polegi teistsugust pilti siin maailmas," kirjeldas Trofimov.

Juhanson lisas, et sellistel hetkedel saab inimene aru, mis tema elus tegelikult loeb. "Kuidagi hakkad sealt välismaailmast rohkem nagu sissepoole tulema ja hakkad ise endast rohkem aru saama. See on võib olla see mõjutus, võib olla miks me oleme üldse seda valinud. Tegelikult ma väga paljuski teen seda iseenda pärast, sellepärast, et ise kasvada, ise kasvada ja iseendast rohkem aru saada, kes ma tegelikult täna olen. Ma näen, et kui ma ise seda teen heast kohast ja südamega, siis need inimesed lihtsalt resoneeruvad sellega ja tulevad selle pärast, et koos on äge asju teha, koos on äge luua ja see on nagu teekond," selgitas Juhanson.

Endised ärimehed ütlevad täna enda kohta "ärganud mehed", kelle jaoks algas kõik iseenda vajadustest parema enesetunde järele. 49-aastane Trofimov on uues elus tantraspetsialist, joogaõpetaja ja enesearengu teejuht. Samaealine Juhanson samuti joogaõpetaja, kes viib muuhulgas läbi spetsiaalseid Meeste Ringe. Varsti neli aastat tagasi korraldas Trofimov esimese meelemürgivaba tantsupeo, millest tänaseks on saanud keskeltläbi korra kuus toimuv sari. Torkab silma, et Trofimovi üritused toimuvad eksklusiivsemates kohtades nagu Solarise katus, mõisad või ka kaunis mererand ning osalejate hulgas leidub üksjagu tegelasi, keda teame ka Kroonika veergudelt. Kui kindel see aga on, et kõik karskusereeglist ikkagi kinni peavad?

"Enne ekstaatilise tantsuga tutvumist arvasin ma, et alkoholi tarbimata on nii vaba olemine võimalik. Aga juba esimene kord kui ekstaatilist tantsu proovisin, sain aru, et see on siiski võimalik ja sa tõesti ei vaja mingeid aineid. Mulle meeldib ekstaatiline tants, see on loomulik ja mõjub väga hästi," rääkis ekstaatiline tantsija Prabath.

Päikesetants on rännak mõistusest südamesse

Kui Tiidu üritused ei erine välisel vaatlusel kuigi tavalisest ööklubist, siis Raivo korraldab pea kolm aastat tantsurännakut nimega Sun Dance ehk päikesetants.

"Minu jaoks on ta rännak tegelikult siit (osutab käega peale) siia (osutab käega südamele) ehk siis mõistusest südamesse. Ja mõnes mõttes ta on võib olla selline natuke teraapiline vorm, et just iseenda niuksed emotsioonid, allasurutud pinged lahti raputada ja liikuda sellesse kergusesse. Me oleme hästi välispidised ja keskendume sellisele välisele maailmale ja unustanud ta ära, oma tegeliku olemuse, või need pinged on nagu nii kogunenud, et tantsimine on üks koht, kus saada iseendaga rohkem kokku ja saad iseendaga võib olla nagu rohkem kergusesse liikuda," sõnas Juhanson.

Päikesetants on ka üsna menukaks kujunenud. "Mulle SunDance'i juures meeldis see, et see on omamoodi teraapiavorm. Ehk et tal on küll erinevad rütmid ja see annab võimaluse läbi nende rütmide ka minna nagu iseenda sisse, seal ei ole küll võib olla siukest struktuuri, et ma tean, mis nüüd järgmiseks on, aga see on nagu elus ka, et ega me ei tea, mis järgmisel hetkel on. See on nagu üllatus ja siis sa saad vaadata, mis seal iseenda sees tuleb," rääkis ekstaatiline tantsija Kristel.

Ekstaatiline tantsija Karin tõdes, et ta oli enne päikesetantsu proovimist juba tükk aega tantsinud. "Oma üllatuseks ma avastasin, et seal ma hakkasin nagu tantsima inimestega ja see oli väga vahva. Seal võib olla puudus see minule tavapärane struktuur, mida ma juba teadsin – et me lähme läbi rütmide, ma juba tean, mis järgneb millele, eks ole. See oli midagi teistmoodi," kirjeldas ta.

Viie rütmi tants aitab oma emotsioone läbi töötada

Merrit Helistve möönab, et käis samuti läbi eneseotsingute tee, mille kõigist pööretest avalikult rääkida ei taha. Aga 50-aastase treeneri ja terapeudi distsipliin, mille nimi on viie rütmi tants, tundub meie nähtutest kõige n-ö erilisem.

Viie rütmi tants on Helistve sõnul sügav kehaline kogemine, mis aitab isikliku protsessi käigus oma kehasse maanduda. "Mul on kalduvus minna pähe ja olla väga tegus ja toimetada sellisel ratsionaalsel tasandil, et siis see tants aitab mul tõesti jõuda kehasse kohale, luua siukest maandatust ja mõista, et ma olen midagi muud, kui ainult see tegemine – ma olen ka olemine," selgitas Helistve.

Lavastaja ja koreograafi taustaga Merrit käis läbi uhkete nimetustega koolitused nagu Open Floor, Body Mind Centering, Movement Medicine ja lõpuks kümme aastat tagasi leidis oma lemmiku, mis on ühtaegu nii trenn kui ka psühhoteraapia. Nagu nimigi viitab, on paaritunnisel sessioonil viis konkreetset osa pealkirjaga: voolamine, katkendlikkus, kaos, lüürika ja vaikus.

"Viie rütmi tants tuli minu ellu 2016 aastal, kui sõbranna kutsus mind kaasa. Alguses oli natuke võõrastav, aga kuna mul on ladina tantsude põhi all ja mulle tantsida väga meeldib, siis sai vaikselt hakata peale ja nüüd on see minu elu täiesti koostisosa, iganädalane tegevus," sõnas ekstaatiline tantsija Maarika.

Ekstaatiline tantsija Lauri lisas aga, et viie rütmi tants annab talle võimaluse oma peast välja saada. "Ma olen hästi suur mõtleja olnud terve elu ja siuke ärevus ja mis tulevik toob ja kõik see. Ja siin ma olen taasühinenud oma kehaga, ma tunnen, ja siis sealt tulevad ka kõik muud asjad," selgitas ta.

Helistve sõnul ongi tegemist terapeutilise tantsuga, mis aitab emotsioone läbi töötada. "Iga inimene, kui ta tuleb sellesse tantsu, võib olla algul ei teagi, mis tema sees tegelikult toimub. Läbi nende rütmide ta avabki endale uue tahu elus üldse, et saabki aru, et vau, ma võin ka nii tunda. Mõnikord peale lainet ta tunnebki, et issand, mind ajab nii kurvastama, et mis see on, mida ma siis endale lubanud ei ole? Tunda tundeid näiteks: et tulengi toime, teen näo, et mul on kõik hästi, aga tegelikult sügaval tasandil on seal ikkagi mingi igatsus ja äng, mida on siis maha surutud pikka aega ja lõppude lõpuks, kui sa saad need emotsioonid voolama, siis sinna tekib sellist uut ruumi juurde. Siia saab ka sellist rõõmu ja helgust tulla," rääkis Helistve ja lisas, et kõige teraapilisem on see, kui saad endast näiteks poolteist minutit nuttu kätte. Nii saab Helistve sõnul inimene millestki täiesti vabaks ja asemele saab tulla usaldus uue elu vastu.

Tahe tantsida peab tulema enda seest

Raivo Juhansoni sõnul jõuab inimene ekstaatilise tantsuni tihti pärast suurt raputust. "Igaühel oma aeg, ma olen ise samas kohas olnud, et käinud ööklubides ja pummeldanud ja alkoholi tarbinud päris kõvasti ja lõpuks saad aru, et see nagu ei loo või see nagu ei anna mulle enam midagi. See on lihtsalt niuke ring, millest välja ei saa ja päriselt sellest välja tulla on päris raske mehele. Noh, et midagi peab muutuma, juhtuma ja need raputused tulevad – äriliselt juhtub midagi, tervisega juhtub midagi, suhtetasandil juhtub midagi. Et nagu selline raputus äratab ja siis asjad nagu muutuvad ja hakkad nagu pilti teistmoodi nägema," sõnas Juhanson.

Ka Trofimov ütles, et tahe ekstaatilise tantsuga tegeleda peab tulema seestpoolt. "Et sa tahad hakata midagi enda seesmiselt muutma, et see peab kõigepealt tulema, see tahe, sinu enda seest. Kohustusena minna või et kõik teised teevad, sellel ei ole pointi. Et see tunne peab tekkima su enda seest ja ma arvan, et kui sa tuled ja koged seda, et kuidas inimesed on nii vabad ja nii rõõmsad ja nii lähedased, et sa tunned, et sa oled sattunud oma sõprade seltskonda, kuigi sa võib olla isegi ei tunne kedagi. Aga inimesed on nii siirad ja nii ehedad seal, et see tekitabki võib olla sellise heaolu tunde. Hästi palju on tagasisidet tulnud inimestelt, kes siis ongi tulnudki esimest korda ja nende sõnum on pärast olnud, et miks ma olen nii loll olnud, et ma pole enne seda sammu teinud, sest ma olen kogu aeg kartnud, et siin on pool-napakad koos," rääkis Trofimov.

Helistve lisas, et tantsu töielikuks mõistmiseks ongi seda vaja ise kogeda. "See on sügav õpe, et see viis rütmi on tegelikult sügav õpe ja see on maailma lõikes kõige kõrgemalt tasustatud õpe. Et sellesse minna ja saada selleks üldse, see võtab väga palju aastaid aega. Eestis ei olegi ametlikult ühtegi sertifitseeritud viie rütmi õpetajat, aga meil õnneks käivad siin välisõpetajad, kes aitavad meil siis õppida tundma neid rütme ka sügavalt ja kehapsühhoterapeudina ma saan seda kasutada ühe tööriistana grupiteraapias. Nii et loodetavasti pole inimestel selle vastu midagi, et tundma õppida midagi täiesti uut ja avastada, et ka nii võib elada," ütles Helistve.