Minu Eestimaa | Valdur Mikita: elame sõna otseses mõttes legendide sees

Jõe äärde kõndides tegi Mikita peatuse umbes 120 aastat vanade vaigutusmändide juures. "Väga palju selliseid puid me enam Eesti metsades ei näe. 70ndatel koguti Eesti metsadest mitusada tonni männivaiku. Enamik neid puid läks küll langetamisele, aga mõned jäid alles," rääkis Mikita ja lisas, et tema arvates on nendes puudes midagi, mis tekitab kummalise tunde, et tegemist on püha paigaga.

Mikita sõnul on metsajõgede kaldad soode ja rabade kõrval üks väheseid metsikuid paiku. "Me teame, et Euroopas enamasti jõgede kaldad on kõik betoneeritud ja jõed on sirgeks aetud, aga see siin on kuidagi tõeliselt ürgne," kirjeldas Mikita suures osas läbi metsa voolava Kääpa jõe võlu.

Jõeäärsetes metsades elab ka mitmeid suuri metsloomi – näiteks karusid, hunte ja ilveseid. Ühtlasi on Kääpa jõe näol tegemist ühe Eesti kuulsaima jõega, sest just selles jões jäi Kalevipoeg oma jalgadest ilma.

"Ma seisan väga kummalisel ristteel. Ühelt poolt on see karude rada, teiselt poolt Kääpa jõgi, kus peaks mind varitsema Kalevipoja mõõk, nii et ma tunnen sisemiselt sellist väga spetsiifilist hirmu – karu hirmu ja seda, et mõõk lõikab mu jalakanda," rääkis Mikita jalgupidi jões seistes.

"Võib olla just see võimalus, et me saame olla oma vanade müütide südames – selliseid rahvaid on Euroopas tõesti väga vähe – see on üks imelisemaid asju Eesti looduses. Elada sõna otseses mõttes legendide sees," sõnas Mikita.

Kodumaa looduse pärleid ja oma südamekohti avavad tuntud eestlased ETV saates "Minu Eestimaa", mis on eetris kolmapäeviti kell 20.00.