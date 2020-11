Toomas Luhats naaseb saatejuhina Vikerraadio eetrisse

"Vikerraadios saadete tegemine on südameasi," sõnas Toomas Luhats, keda Vikerraadioga seob pikaajaline koostöö. Kuulajatele on ta varasemast tuttav nii "Vikerhommiku" kui ka pärastlõunavööndi saatejuhina. Praegu veebikanalit Jupiter ja ERR-i hanketoimetust juhtiv Luhats ei kõhelnud ettepanekut saades kordagi: "Kui Vikerraadio pakub sulle võimalust saadet teha, siis ainus küsimus, mida esitada on: "Millal ma tohin alustada?"".



Toomas Luhatsit võib kuulda kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 16-18 pärastlõunaid juhtimas. Tööpäeva lõppu ja koduteed saatvas meeleolukas programmis on oodata külalisi, parimat muusikat Eesti ja välismaa tegijatelt ning praktilisi nõuandeid liiklusest toiduni.



Pärastlõunaprogrammis on kaasa lööma oodatud ka Vikerraadio kuulajad. Toomas Luhats kutsub ellu toidurubriigi, et abistada kuulajaid õhtuse kokkamise eel. "Mida me täna sööme?" – see küsimus kõlab peredes iga päev ning koos kuulajate abiga jagab Vikerraadio selles osas inspiratsiooni ja praktilisi näpunäiteid.



Vikerraadio ootab kuulajate õhtusöögi ideid ja retsepte koos valmistamisjuhenditega aadressile saade@err.ee. Igal kolmapäeval ja neljapäeval tutvustatakse kell 16.50 raadioeetris kuulajate saadetud omapäraseid retsepte ning nädala lõpus lubavad saatetegijad osa soovitustest kodus ka ise ära proovida. Sama oodatakse kuulajatelt, kes Vikerraadios jagatud retseptide järgi tehtud roogadest võiksid fotod saata aadressile saade@err.ee või postitada need sotsiaalmeediasse teemaviitega #midametänasööme.



Kolmapäevases avasaates tutvustab Toomas Luhats esimest väärt retsepti Võrumaalt. Stuudios on külas kolonel Andres Hairk ja ansambel Miljardid, kellel on valminud värkse stuudioalbum "Ma luban, et ma muutun". Esmakordselt kõlab raadioeetris ka nende singel P.S.O ehk "Protsendid saavad otsa".



Vikerraadio pärastlõunaid sisustavad sellest nädalast esmaspäeviti ja teisipäeviti Andres Oja, kolmapäeviti ja neljapäeviti Toomas Luhats ning reedeti Owe Petersell. Uute kohtumistega jätkub saatesari "Heli nälg", kus Andres Oja võtab pühapäeviti kell 12.05 luubi alla tuntud Eesti muusikute lapse- ja nooruspõlve. 8. novembril on Andres Ojal külas Anne Veski.