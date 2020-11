Eesti naine valmistab luudest nii erinevaid tarbeesemeid kui ka ehteid

Viljandi külje all Kibekülas asub Koordikamber, kus Monika Hint valmistab luudest, sarvedest ja nahast erinevaid esimesed. "Ringvaate" reporter Heleri All käis uurimas, kuidas need tooted valmivad.

Luudest valmistab Monika Hint muuhulgas nõelu, vardaid, ehteid ja palju muudki. Tema luuarmastus sai alguse üsna juhuslikult. "Ma kõndisin õue peal ja mõtlesin, et tahan mingit materjali," sõnas ta ja selgitas, et oli varem tegelenud erinevate looduslike materjalidega. "Ma leidsin õue pealt väikese konditüki ja siis mõtlesingi, et miks mitte luudega katsetada, sest neist ju näiteks maja ei ehita."

"Üldiselt on nii, et kui mul on midagi kole, siis ma viskan selle pliidi alla, sest kõik kole põleb ära ja ilus jääb alles," mainis Hint ja lisas, et tema juures koolitustel käinud inimeste jaoks tuleb üllatusena, et luudest saab midagi sellist valmistada. "Luude juures ei saa midagi untsu minna ja kuna see on minu jaoks ka pigem odav materjal, siis saab katsetusi väga palju teha."

Monika Hindi toodangul on kõvasti fänne Eestis, aga ka mujal Euroopas. Üle maailma laiali on ta saatnud ligi 100 luueset, mõned neist isegi Austraaliasse.