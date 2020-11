Märt Agu: vanemaks saades mõtlen, miks ma ei kasutanud noorust piisavalt ära

Märt Agu sõnul on seekordse noorsootöö nädala motoks, et "Loo ise enda elu". "Kõik, mis sa noorena teed, võib hakata kujundama sinu tulevikku," tõdes ta ja mainis, kuidas ta mõtleb tänaseks, miks ei kasutanud ta noorust piisavalt ära. "Lasteaias ma vihkasin kõige enam lõunauinakut, praegu ma teeks kõik selleks, et saaks lõuna ajal magada, kus mu tarkus siis oli?"

"Ma olen läbi elu olnud väga arg inimene, mul oli vähe sõpru, ma ei saanud kellegagi suheldud ega neile isegi silma vaadatud," tõdes Agu ja sõnas, et oleks ta kõigega varem pihta hakanud, võinuks ka ta lapsepõlv õnnelikum olla. "Kindlasti ma olen tänulik kõigile õpetajatele ja vanematele, kes on mind eluteel suunanud, nüüd tahaksin mina olla see, kes suunab teisi."

Liis Lemsalu selgitas, et tantsuaktsioon toimub 25. novembril. "Suures osas toimub üritus virtuaalselt, kuid kui olete näiteks klassikaaslastega koos, siis võite mõistagi seda ka ühiselt teha," sõnas ta.