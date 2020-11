Jääkaru Aron alustas teekonda La Fleche'i loomaaeda

La Fleche'i loomaaia uues jääkarude elupaigas on paljundusprogrammi koordinaator valinud Aronile kaaslase, Hellabrunni loomaaiast pärit emase jääkaru Quintana.

Aroni üleviimine võimaldab tuua Tallinna loomaaeda uue isase jääkaru, kellest saab paariline emakaru Friidale.

Tallinna loomaaia loomakasvatusnõuniku Anne Saluneeme sõnul oli Aronil suvel aega transpordikastiga harjumiseks, kuid sellegipoolest on 300-400 kg kaaluva kiskja transpordikasti saamine vaevanõudev ettevõtmine. "Metsloomadel tundub olevat seitsmes või kümnes meel, mis ütleb neile, et midagi on täna teistmoodi ja sunnib neid ettevaatlikkusele. Nii ta ka täna alguses veidi pujäänitas, kuid kokkuvõttes läks jääkarupoiss transpordikasti siiski kiiresti ja rahumeelselt. Selleks, et loomal oleks uues kohas kaasas tuttav lõhn, panime talle autosse tema lemmikmänguasja – valge plasttoru, mida talle meeldib vees mängides käppade vahel hoida," rääkis Saluneem.

Aroni ümberasumisega La Fleche'i loomaaeda teeb Tallinna loomaaed ettevalmistusi jääkaru Friidale isase paarilise toomiseks. "Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumite Assotsiatsiooni jääkarude paljundusprogrammi koordinaatori soovitusel on Friidale sobivaks kaaslaseks välja valitud isane jääkaru Rasputin. Esialgsete plaanide järgi peaks 12-aastane Rasputin Yorkshire Wildife Parkist Tallinna loomaaeda saabuma enne jõule," avaldas loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane.