Beyoncé kodus sumiseb 80 000 mesilast

Laulja Beyoncé fännikommuuni on pikalt kutsutud beyhive'iks, mis tähendab justkui mesitaru (beehive). Nüüd avaldas laulja, et tegelikult on tal kodus ka päriselt mesitarud olemas.

Beyonce on detsembrikuu briti Vogue'i kaanestaar ja teda intervjueerides palus ajakirjanik lauljal öelda enda kohta midagi, mis ajakirjanikku üllatada võiks.

"Ma tean, et see on suvaline fakt, aga mul on kodus kaks päris mesitaru. Mul on need olnud juba mõnda aega, nendes elab umbes 80 000 mesilast ja me teeme aastas mitusada purki mett," rääkis Beyonce.

Mesilaste pidamiseni jõudis Beyonce tänu oma tütardele. "Mu mõlemal tütrel, nii Bluel kui ka Romil, on kohutavad allergiad ning meel on palju tervendavaid omadusi," sõnas laulja.