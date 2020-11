Lapsega kodus olev Mihkel Tikerpalu: ei ütleks, et olen päris lõpuni isaks saanud

"Ma arvan, et paljud isad noogutavad muga kaasa, kui ma ütlen, et kaheaastase lapse kõrval mina veel ei ütleks, et ma päris lõpuni olen isaks saanud. Läheb veel aega natuke," rääkis Tikerpalu "Vikerhommikus".

Ta lisas, et teadis, et jääb tütrega koju juba enne lapse sündi. "Eks abikaasa tahab ka ju ühel hetkel tööle tagasi minna ja mida varem ta seda teha saab, seda parem. Miks mitte ei võiks mõlemad olla natuke aega lapsega kodus, sest ikkagi laps kasvab nii kiiresti ja parem on teda tundma õppida ja temaga koos olla, et see side tekiks siis, kui ta on kaheaastane, mitte siis, kui ta on 18," sõnas Tikerpalu.

Lapse kasvatamine on Tikerpalu sõnul toonud endaga ka mitmeid õppetunde ja üllatusi. "Ma õppisin eelkõige seda, et ma ei tea sellest ikkagi midagi ja et naisterahvad on paremad emad kui isad. Aga meesterahvad jällegi on paremad isad," ütles Tikerpalu ja lisas, et abikaasaga on neil tihti erinevad lähenemised, kuid mõlemad paistavad töötavat.

Koostöös Mihkel Seedri ja Madis Kreevaniga avab Tikerpalu isaks olemist ka uues lavastuses "Isal on plaan". Tikerpalu sõnul on tegemist justkui autobiograafiliste sugemetega loenguga, kus vahelduseks kõlavad ka mõned laulud. Publikus loodavad nad näha ka emasid, et neile siis plaani maha müüa.

"Pikem plaan on see, et järgmine laps, keda veel ei ole, see, kes sünnib, on ideaalne. Isal on plaan, mis on jagatud nelja kategooriasse: nimi, hobid, sünniaeg, iseloom. Neid me siis hakkame seal avama," selgitas Tikerpalu.

"Isal on plaan" esietendub 5. novembril Tallinnas Butterfly Lounges.