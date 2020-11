Tomi Rahula keerulisest olukorrast: Eesti Laulu otsesaade toimub! Kas publikuga või ilma, see on selgumisel

"Praegu maailmas valitsev olukord ei luba meil korraldada täisvõimsusel avalikku üritust," selgitas lauluvõistluse peaprodutsent Tomi Rahula, miks otsustati poolfinaalid tagasi telestuudiosse viia. "Meil pole kahjuks võimalust kogu produktsiooni Tartusse viia, et seal pooltühjale või tühjale saalile kontsert korraldada. Selleks oleks meil vaja juba täna 120% kindlust, et publik (täismahus) saali lubataks. Hetkel seda "vabadust" kusagilt ei paista," selgitas ta.

Küll aga on selge, et finaalkontsert 6. märtsil peetakse siiski Saku suurhallis, publikuga või ilma. "Kindlasti on suurhall parimate võimaluste ja gabariitidega saal Tallinnas. Eriti veel tänases valguses, kus saame saali ehitada vastavalt vajadustele, ka publikut hajutada vastavalt vajadustele jne. Artistidele, võistlusele, telesaatele, korraldajatele ja ka publikule teleri ees, on see oluline, et finaal oleks ikka grande," rääkis Rahula, et saali suurus võimaldab publikut vastavalt vajadusele ka hajutada.

Kui peaks tõesti selguma, et olukord riigis ei luba üldse avalikku üritust korraldada, valmib suurhallis lihtsalt telesaade, kuhu pealtvaatajaid ei lubata. "Eesti Laul 2021 otsesaade toimub! Kas publikuga või ilma, seda näitab uue aasta algus," lubas Rahula kindlalt ning lisas, et võistluse ärajaamise lisaplaani praegu laual pole.

Kindel on ka asjaolu, et Eurovisiooni lauluvõistlus aastal 2021 toimub. "Seda on EBU kinnitanud korduvalt, et Eurovisioon toimub Rotterdamis ning selleks on välja töötatud neli stsenaariumi. Milline käiku läheb selgub uue aasta alguses," täpsustas Rahula.

Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, finaal 6. märtsil 2021. aastal.