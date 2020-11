Lastelaulust "Baby Shark" sai Youtube'i vaadatuim video

Pinkfongi videot lastelaulust "Baby Shark" on Youtube'is vaadatud 7,049 miljardit korda, mis teeb sellest kanali vaadatuima video.

Varem hoidis rekordit Luis Fonsi lugu "Despacito", millele on kogunenud 7,039 vaatamist, kirjutab BBC.

Kui "Baby Sharki" oleks seitse miljardit korda järjest kuulatud, tähendaks see, et lugu on mängitud 30 187 aastat.

Pinkfong on Youtube'i vaatamistega teeninud 5,2 miljonit dollarit (u 4,5 miljonit eurot).

Kõnealune "Baby Sharki" video pandi Youtube'i neli aastat tagasi. Arvatakse aga, et laul ise pärineb tegelikult 1970ndatest. Ühe teooria kohaselt loodi lugu 1975. aastal, mil filmimaailmas lõi laineid Steven Spielbergi film "Lõuad ("Jaws").