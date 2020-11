Vändra vaibavabriku toodang on maas ka Tina Turneri kodus

Vaibad nagu kunstiteosed valmivad Vändras Valley töökojas, mis kasutab Eestis ainulaadset tehnoloogiat – käsitaftingut. Ka Euroopas on see haruldane.

Kaugemad kohad, kuhu Valley vaibad lähevad, on Kanada ja Jaapan. Kokku tellitakse eestlastelt eksklusiivseid käsitöövaipu 21 riiki. "Viimased kolm aastat on Prantsusmaa meil nr 1, teine Saksamaa, kolmas Itaalia," rääkis "Ringvaatele" Valley vaibavabriku juhataja Aadu Juhkental.

Tuleval aastal saab veerand sajandit selle töö algusest. "See oli aasta 1996, kui ma ühel Hannoveri messil külastajana nägin neid kudumispüstoleid. Järgmiseks päevaks oli mul kinnistunud mõte, et me võiks seda proovida," meenutas ta.

Ta tunnistas, et sündimisprotsess oli suhteliselt valus ja keeruline ning aeganõudev. "Kui me alustasime seda tootmist, siis see oli enda rõõmuks, pahatihti ka prügimäele. See oli kolmandal aastal, kui vaibad hakkasid juba kunsti moodi välja nägema."

Alguses oli väga raske, tunnistas vabrikus 15 aastat töötanud kuduja Tiiu Jürvetson. "Aga huvitav ja hästi vaheldusrikas töö on."

Juhkentali sõnul on nende suurim saavutus see, et nad on suutnud tühjale kohale panna püsti tootmise ja kogu tehnoloogia välja töötanud.

Valley vaibad ehivad kuningakodade, luksushotellide ja saatkondade põrandaid. Eestlaste tööd on üleval Miami uue kunsti muuseumis, Göteborgi ooperimajas ja Belgia printsi magamistoas.

"Meie kliendid on peamiselt disainistuudiod, disainerid, kes tihti ka meile ei ütle, kuhu see vaip läheb. Tina Turner on huvitav inimene, kes täna resideerub Šveitsis, ja ka temal on meie vaip maas," märkis Juhkental.